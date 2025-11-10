MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αθήνα: Λύκος έκανε την εμφάνισή του σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένας λύκος εμφανίστηκε να περιφέρεται στην περιοχή της Πετρούπολης και των Άνω Λιοσίων στην Αθήνα.

Το βίντεο κατέγραψε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας, Σταύρος Αθανασίου, ο οποίος εξήγησε ότι εικόνες καταγράφηκαν κοντά σε πάρκο.

«Το ζώο είναι πεινασμένο και άρα επικίνδυνο για τους ανθρώπους» είπε στον ΑΝ1 ο κ. Αθανασίου.

Στην ανάρτηση του, δε, κάνει λόγο για «τραγική και επικίνδυνη κατάσταση» σχολιάζοντας πως αν δεν ληφθούν επαρκή μέτρα «σε ένα χρόνο από τώρα που δεν θα έχει μείνει ούτε ένα ελάφι στην Πάρνηθα οι λύκοι θα φτάσουν μέχρι τα ferry boat στο Πέραμα».

