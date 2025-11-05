MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αθήνα: Λεωφορείο “εγκλωβίστηκε” σε στροφή λόγω παρκαρισμένου αυτοκινήτου – Το “πήραν” με τα πόδια οι επιβάτες, δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Παρά τις κάμερες που τοποθετήθηκαν σε κομβικά και άκρως επικίνδυνα σημεία σε όλη την Αττική, αλλά και τον αυστηροποιημένο ΚΟΚ, οι οδηγοί στην χώρα μας φαίνεται πως δεν θέλουν να συμμορφωθούν.

Αυτή τη φορά «θύματα» ασυνείδητου οδηγού έπεσαν οι επιβάτες λεωφορείου της γραμμής 830 Αγία Βαρβάρα-Στ. Κορυδαλλός.

Η νέα αναστάτωση έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν οδηγός αυτοκινήτου πάρκαρε σε γωνία με αποτέλεσμα το λεωφορείο να μην μπορεί να στρίψει. Στον απέναντι δρόμο έχουν τοποθετηθεί και κολονάκια με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στρίψει με τίποτα το μέσο μεταφοράς.

Αφού ο οδηγός έκανε υπομονή και πάτησε κόρνα μήπως και ο ιδιοκτήτης ακούσει την αναστάτωση και καταλάβει πως ενοχλεί, αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες και να κατεβάσει τους επιβάτες.

Στο βίντεο που ανέβασε κάτοικος της περιοχής, φαίνεται το λεωφορείο να έχει «κοκκαλώσει», μη μπορώντας να κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Οι επιβάτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το λεωφορείο και να το «πάρουν» με τα πόδια.

Ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο έγραψε στη λεζάντα πως η οδηγός είχε αφήσει το αυτοκίνητό της εκεί και διασκέδαζε σε ταβέρνα της περιοχής.

@giannis.vasiliou43

έπινε στην ταβέρνα η κυρία

♬ πρωτότυπος ήχος – σύννεφο με παντελονια

Αθήνα Λεωφορείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 λεπτά πριν

Χρήστος Ζαμπούνης: Κάθε φορά που είμαι σε ένα τραπέζι, ζητώ από όλους να βάλουν τα κινητά σε σίγαση

ΔΙΕΘΝΗ 1 λεπτό πριν

Μεξικό: Συνελήφθη άνδρας για θωπεία κατά της προέδρου Σέινμπαουμ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 26 λεπτά πριν

Θεόδωρος Καράογλου: Κατέθεσε πρόταση για την προσαρμογή του προγράμματος “Σπίτι μου 2” σε μικρούς οικισμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Οι χαρτογιακάδες του Μαξίμου θριαμβολογούν για την Exxon η οποία απειλεί με αποχώρηση από την ΕΕ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Λουτσέσκου ενόψει Γιούνγκ Μπόις: Αύριο να σεβαστούμε την φιλοσοφία μας, περιμένω ώθηση από την κερκίδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 31 λεπτά πριν

Αθήνα: Λεωφορείο “εγκλωβίστηκε” σε στροφή λόγω παρκαρισμένου αυτοκινήτου – Το “πήραν” με τα πόδια οι επιβάτες, δείτε βίντεο