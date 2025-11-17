Αθήνα: Χιλιάδες διαδηλωτές στην πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – Συνολικά 11 συλλήψεις

Με μια μεγάλη πορεία, φοιτητές, αντιστασιακοί, εκπαιδευτικοί, συλλογικότητες και απλοί πολίτες τίμησαν την 52η επέτειο από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, που αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για την πτώση της χούντας, στέλνοντας παράλληλα το δικό τους μήνυμα για δημοκρατία και κοινωνική Δικαιοσύνη.

Οδηγός της πορείας, όπως κάθε χρόνο, ήταν η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου.

Λίγο μετά τις 17:00, ο κύριος κορμός της πορείας ξεκίνησε από την πλατεία Κλαυθμώνος. Το μπλοκ του ΚΚΕ, που είχε σημείο προσυγκέντρωσης στην Ομόνοια, ξεκίνησε σε απόσταση απ’ την κεφαλή της πορείας. Λίγο μετά τις 18:15, τα πρώτα τμήματα της πορείας έφθασαν έξω από το κτήριο της πρεσβείας.

Οι ομάδες περιφρούρησης του κάθε μπλοκ σχημάτισαν μια γραμμή μπροστά από τις γραμμές των αστυνομικών, που ήσαν παρατεταγμένοι για τη φύλαξη της πρεσβείας. Πίσω τους συντάχθηκε ο κορμός της κάθε ομάδας των φοιτητικών συλλόγων και των οργανώσεων με υψωμένα τα πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Η διοργάνωση της πορείας έκλεισε λίγο μετά τις 19.30 με την πυκνή και μαζική συγκέντρωση του ΚΚΕ, στην κεφαλή της οποίας της βρισκόταν ο ΓΓ του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το ΚΚΕ άπλωσε ένα μακρύ πανό με συνθήματα στο κράσπεδο του δρόμου μπροστά από την πρεσβεία.

Με νεανικό παλμό, αλλά οργανωμένα και συντεταγμένα τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων, με επίκαιρα της επετείου συνθήματα μετά μια στάση μπροστά από τη Βουλή, συνέχισαν την πορεία τους προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Είχε προηγηθεί η πορεία της νεολαίας της ΠΑΣΠ με την αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, που μεταφέρει όπως κάθε χρόνο, κι η οποία έφθασε στις 16:20 μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία.

Λίγο μετά το πέρας των ομιλιών και την αποχώρηση των πρώτων οργανωμένων ομάδων από τον χώρο του Πολυτεχνείου στις 14:30, για την συγκέντρωση του κυρίου κορμού της πορείας, η νεολαία της ΠΑΣΠ άνοιξε την σημαία έξω από τις πύλες του ιστορικού κτιρίου.

Αμέσως μετά, ξεκίνησε την πορεία της διαμέσου της οδού Ακαδημίας προς το κέντρο της Αθήνας.

Το μπλοκ της σημαίας έκανε μια σύντομη στάση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και συνέχισε την πορεία της προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο.

Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.

Αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν ακροβολισμένες στις παρόδους και διασταυρώσεις των οδών κατά μήκος της διαδρομής, καιροφυλακτώντας για να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα.

Παράλληλα, σε 43 προσαγωγές εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησε η Αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας σε 1.072 ελέγχους που έγιναν στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο.

