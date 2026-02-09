MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρτα: Ενώ θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που ξεψύχησε – Πρόλαβε να ενημερώσει τον σύζυγό της πριν καταρρεύσει

|
THESTIVAL TEAM

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Άρτας το τραγικό περιστατικό με την 35χρονη γυναίκα που έφυγε από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου 7/2, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενώ το πρώτο παιδί της οικογένειας είναι μόλις τριών ετών…

Σύμφωνα με πληροφορίες του vradini.gr, η γυναίκα βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Λίγο πριν καταρρεύσει, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στο σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος στο επάγγελμα, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά…

Αμέσως, στις 9.20 το πρωί, κλήθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.


Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα.


Οι γιατροί εικάζουν ότι πρόκειται για ανακοπή, ωστόσο αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη στη γυναίκα.


Η 35χρονη εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο, περιοχή καταγωγής της μητέρας του συζύγου της. Είχε υπηρετήσει και εκείνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως διευθύντρια σε δημοτικό σχολείο της Άρτας και σύμφωνα με το περιβάλλον της, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Άρτα

