Άρης Καμπανός για το νέο οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα: Κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας

«Παραλογισμό» χαρακτήρισε ο Άρης Καμπανός, πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη που δολοφονήθηκε σε περιστατικό οπαδικής βίας το 2022 στη Θεσσαλονίκη, το γεγονός ότι «συνεχίζονται τέτοια επεισόδια και αφαιρούνται ζωές στο όνομα της αγάπης για μία ομάδα».

Μιλώντας στο ΕΡΤNews και στην εκπομπή «Συνδέσεις», με αφορμή τη νέα δολοφονία με οπαδικό κίνητρο, αυτή του 20χρονου στη Χαλκίδα, ο Άρης Καμπανός ανέφερε: «Είναι όχι απλώς θλιβερό, στενάχωρο. Δημιουργεί σε έναν πατέρα που έχει χάσει τον γιο του, άσχημα συναισθήματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τιμητές δολοφόνων και ουσιαστικά να μην γίνεται κάτι για αυτό εδώ πέρα. Βλέπω δηλαδή το θέμα σαν μια παράκρουση της κοινωνίας μας. Τα τελευταία δηλαδή μηνύματα που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας.

Πάρθηκαν μέτρα από την Πολιτεία αλλά εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στον αγώνα κατά της οπαδικής βίας. Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι.

Δεν αρκεί να παίρνει η πολιτεία αυστηρά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να αντιδράσουν και οι ομάδες όταν μπαίνουν σε αυτές αυτά τα παραβατικά άτομα και συνεχίζουν και δρουν με άσχημο τρόπο. Χρειάζεται η οικογένεια, χρειάζεται τα σχολεία, όλος ο κόσμος να συστρατευτεί σε αυτόν τον αγώνα κατά της οπαδικής βίας και ίσως να τον θεραπεύσουμε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ουσιαστικά τα μέτρα αυτά θα λειτουργήσουν σε βάθος χρόνου.

Χρειάζεται κάτι ακόμα παραπάνω στην κοινωνία μας, που φωνάζει, φτάνει ως εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Άρης Καμπανός ευχήθηκε κουράγιο και δύναμη στους γονείς του δολοφονημένου 20χρονου στην Χαλκίδα, τονίζοντας: «Τι να πεις σε έναν γονιό, σε μια οικογένεια που έχει χάσει το παιδί της; Κουράγιο και δύναμη. Μόνο ο θλίψη και στεναχώρια δημιουργεί αυτό το γεγονός».

Δείτε το βίντεο