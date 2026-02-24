MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αργύρης Κουμτζής: Ο πρώτος τυφλός φοιτητής που αποφοίτησε με άριστα από το ΑΠΘ μοιράζεται τις εμπειρίες του

THESTIVAL TEAM

Σειρά βίντεο σχετικά με τις εμπειρίες του ως τυφλός στο ελληνικό πανεπιστήμιο ξεκινά ο Αργύρης Κουμτζής, ο πρώτος τυφλός φοιτητής που αποφοίτησε με άριστα από το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

“Δυστυχώς, τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεχίζουν να είναι σε σημαντικό βαθμό απροσπέλαστα για πολλούς ανάπηρους φοιτητές. Θέλησα λοιπόν να καταθέσω τις δικές μου εμπειρίες. Από τη μία ελπίζω να φανούν χρήσιμες σε κάποιον που θέλει να ακολουθήσει μια παρόμοια ακαδημαϊκή και επαγγελματική διαδρομή”, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αργύρης.

Ο Αργύρης Κουμτζής μετά το ΑΠΘ, μετακόμισε στη Γερμανία, όπου συνέχισε την επιστημονική του σταδιοδρομία.

Η ανάρτηση του Αργύρη:

“Για όσους δεν με ξέρετε προσωπικά, είμαι ο Αργύρης, τυφλός, με διδακτορικό στην αστροφυσική.

Ξεκινάω μια σειρά βίντεο σχετικά με τις εμπειρίες μου ως τυφλός στο ελληνικό πανεπιστήμιο και αργότερα ως διδακτορικός φοιτητής στο Ινστιτούτο Max Planck για την Ηλιακή και Διαστημική Φυσική στη Γερμανία.

(Το πρώτο επεισόδιο στα σχόλια)

Δυστυχώς, τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεχίζουν να είναι σε σημαντικό βαθμό απροσπέλαστα για πολλούς ανάπηρους φοιτητές. Θέλησα λοιπόν να καταθέσω τις δικές μου εμπειρίες. Από τη μία ελπίζω να φανούν χρήσιμες σε κάποιον που θέλει να ακολουθήσει μια παρόμοια ακαδημαϊκή και επαγγελματική διαδρομή. Από την άλλη, ακολουθώντας τη δική μου πορεία, απαντώντας σε πιθανές απορίες και περιγράφοντας τα «ακροβατικά» που χρειάστηκε συχνά να κάνω, θα ήθελα να αναδείξω ότι δεν έχει νόημα να χαιρόμαστε με τις εξαιρέσεις, αλλά να χτίζουμε συστήματα και δομές που λειτουργούν για όλους.

Καλή ακρόαση!

Υ.Γ. Τώρα, αν μου ξεφύγει και λίγη φυσική στα βίντεο, ελπίζω να μου το συγχωρέσετε“.

ΑΠΘ

