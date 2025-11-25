MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποτροπιασμός στην Αρκαδία: Βρήκαν ζωντανό σκυλάκι μέσα τσουβάλι και πεταμένο στα σκουπίδια – Σκληρές εικόνες

THESTIVAL TEAM

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, όπου σκυλί γένους θηλυκού βρέθηκε κλεισμένο σε τσουβάλι και πεταμένο μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

Το συμβάν έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, με το ζώο να βρίσκεται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση.

Δεν είναι γνωστό πόσες ώρες το άτυχο ζώο βρισκόταν στον κάδο, ούτε αν είχε προηγουμένως ναρκωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με την κ. Διονυσία Βλάχου, η οποία δημοσιοποίησε το περιστατικό στο Facebook, η σκυλίτσα παρουσίαζε έντονη αστάθεια στο περπάτημά της, τη στιγμή που εντοπίστηκε.

Η διάσωσή της έγινε άμεσα και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον υπεύθυνο αυτής της απάνθρωπης πράξης.

Όποιος αναγνωρίζει τη σκυλίτσα και μπορεί να προσφέρει σχετικές πληροφορίες, καλείται να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα Μεγαλόπολης ή τον δήμο Μεγαλόπολης.

Αρκαδία Κακοποίηση ζώου

