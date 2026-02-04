MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποσύρεται κινέζικο παιχνίδι από την ελληνική αγορά: Τι βρέθηκε σε έλεγχο – Δείτε φωτο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αποσύρεται από την ελληνική αγορά το παιχνίδι με τηλεχειριστήριο με εμπορική ονομασία JINXIANGHUANG 2629-T14B, που κατασκευάζεται από την JIN XIANG HUANG TOYS FACTORY με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΕΤ).

Η απόφαση, η οποία και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια Ισπανική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO στο συγκεκριμένο προϊόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ισπανικής Αρχής (αρ. 2014/53/EU-E-250403-21169), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και συγκεκριμένα ως προς το επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3.1.β).

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε η απόσυρση του προϊόντος, με σχετική κοινοποίηση στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς). Επειδή εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υπεβλήθη ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται πλέον δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το εν λόγω παιχνίδι με τηλεχειριστήριο, με εμπορική ονομασία JINXIANGHUANG 2629-T14B, οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

Παιχνίδι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Συρία: Αμερικανικά πλήγματα εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση: Αυστηρές ποινές για τους δουλέμπορους, αλλαγές στις ΜΚΟ

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ο Nτόναλντ Τραμπ αποσύρει άμεσα 700 πράκτορες των ICE από τη Μινεσότα

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της: “Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Πάτρα: 19χρονος κατήγγειλε διπλή απόπειρα ληστείας από ανήλικο – Τον απείλησε με κατσαβίδι και πέτρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρίστανε τον λογιστή και ζήτησε κοσμήματα από γυναίκα για να σβηστεί δήθεν μεγάλο πρόστιμο