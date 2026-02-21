MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποκριά και Καθαρά Δευτέρα στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου: Τρεις μέρες γιορτής, κεφιού και παράδοσης!

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σφυρίχτρες, σερπαντίνες, πολύχρωμες στολές, χορός, μουσική και ατελείωτο κέφι συνθέτουν το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου δια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα εορταστικό τριήμερο γεμάτο φαντασία, δράση και γιορτινή διάθεση.

Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου σε Εύοσμο και Ελευθέριο – Κορδελιό, η Αποκριά σκορπίζει χαμόγελα και ξεσηκώνει τα παιδιά με ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσική, παιχνίδι και αποκριάτικες εκπλήξεις!

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τον Παραδοσιακό εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, όπου ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου στρώνει τέσσερα σαρακοστιανά τραπέζια, σε τέσσερα διαφορετικά σημεία του Δήμου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τριημέρου έχει ως εξής:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης 17.00 : Μουσικό παιδικό αποκριάτικο πάρτι στην Πλατεία Ευόσμου
Μικροί καρναβαλιστές και μεγάλοι συνοδοί θα έχουν την ευκαιρία να ξεφαντώσουν με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, μουσικοκινητικά και θεατρικά παιχνίδια, διαγωνισμούς, χορό και μοναδικές εκπλήξεις. Η δράση κορυφώνεται με την εντυπωσιακή πίστα SURVIVOR, τα διασκεδαστικά αγωνίσματα, κλόουν–ανιματέρ και ξυλοπόδαρους που υπόσχονται ένα αξέχαστο αποκριάτικο απόγευμα για όλη την οικογένεια.

Ώρα έναρξης 18.00: Προβολή κινηματογραφικής ταινίας COCO της DISNEY στο Πολυλειτουργικό Κέντρο – θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης 11.00 πμ: Μουσικό παιδικό αποκριάτικο πάρτι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ελευθερίου-Κορδελιού με μουσικοκινητικά παιχνίδια, ρυθμικές δραστηριότητες, θεατρικά παιχνίδια, δημιουργικές μεταμορφώσεις, πίστα SURVIVOR, Κλόουν, ανιματέρ και ξυλοπόδαρους που θα ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους!
Ώρα έναρξης 18.00: Προβολή κινηματογραφικής ταινίας ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ Ο ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου.

Εορτασμός Καθαράς Δευτέρας (23 Μαρτίου)

Το τριήμερο ολοκληρώνεται με τον παραδοσιακό εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, σε μια ξεχωριστή συνάντηση παράδοσης, όπου σε τέσσερα διαφορετικά σημεία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου θα στηθούν μεγάλα σαρακοστιανά γλέντια, με νηστίσιμα εδέσματα, κρασί και παραδοσιακά μουσικοχορευτικά δρώμενα.

Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις για τα “Κούλουμα 2026” θα ξεκινήσουν στις 11.00πμ και θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1ο σημείο : Αμφιθέατρο πεζόδρομος Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου-Κορδελιού.

2ο σημείο : Πάρκο Προσκόπων Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου.

3ο σημείο : Πάρκο Ελπίδας Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου.

4ο: σημείο: 25ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Δημοτική Κοινότητα (Άνωθεν Περιφερειακού).

Αποκριά Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ φυτεύει 1926 δέντρα στη Θεσσαλονίκη για τα γενέθλια των 100 χρόνων

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

“Με τους νέους δασμούς Τραμπ τα έσοδα θα παραμείνουν αμετάβλητα το 2026” λέει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Ο Αναστάσιος Ράμμος σε μια εξομολόγηση καρδιάς: Είμαι καθαρός από ουσίες και αλκοόλ δυο χρόνια, τέσσερις μήνες και δυο μέρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Γεωργιάδης από Μυτιλήνη: Το κτίριο Ψυχιατρικής ήταν χρέπι – Σήμερα παραλάβαμε το νέο κτίριο αποπερατωμένο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 8 ώρες πριν

Πρόστιμο 350 ευρώ σε όσους έχουν αυτές τις πινακίδες στο αυτοκίνητο – Για ποιον λόγο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 47 λεπτά πριν

Αποκριά και Καθαρά Δευτέρα στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου: Τρεις μέρες γιορτής, κεφιού και παράδοσης!