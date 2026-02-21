Αποκριά και Καθαρά Δευτέρα στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου: Τρεις μέρες γιορτής, κεφιού και παράδοσης!

Σφυρίχτρες, σερπαντίνες, πολύχρωμες στολές, χορός, μουσική και ατελείωτο κέφι συνθέτουν το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου δια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα εορταστικό τριήμερο γεμάτο φαντασία, δράση και γιορτινή διάθεση.

Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου σε Εύοσμο και Ελευθέριο – Κορδελιό, η Αποκριά σκορπίζει χαμόγελα και ξεσηκώνει τα παιδιά με ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσική, παιχνίδι και αποκριάτικες εκπλήξεις!

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τον Παραδοσιακό εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, όπου ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου στρώνει τέσσερα σαρακοστιανά τραπέζια, σε τέσσερα διαφορετικά σημεία του Δήμου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τριημέρου έχει ως εξής:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης 17.00 : Μουσικό παιδικό αποκριάτικο πάρτι στην Πλατεία Ευόσμου

Μικροί καρναβαλιστές και μεγάλοι συνοδοί θα έχουν την ευκαιρία να ξεφαντώσουν με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, μουσικοκινητικά και θεατρικά παιχνίδια, διαγωνισμούς, χορό και μοναδικές εκπλήξεις. Η δράση κορυφώνεται με την εντυπωσιακή πίστα SURVIVOR, τα διασκεδαστικά αγωνίσματα, κλόουν–ανιματέρ και ξυλοπόδαρους που υπόσχονται ένα αξέχαστο αποκριάτικο απόγευμα για όλη την οικογένεια.

Ώρα έναρξης 18.00: Προβολή κινηματογραφικής ταινίας COCO της DISNEY στο Πολυλειτουργικό Κέντρο – θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης 11.00 πμ: Μουσικό παιδικό αποκριάτικο πάρτι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ελευθερίου-Κορδελιού με μουσικοκινητικά παιχνίδια, ρυθμικές δραστηριότητες, θεατρικά παιχνίδια, δημιουργικές μεταμορφώσεις, πίστα SURVIVOR, Κλόουν, ανιματέρ και ξυλοπόδαρους που θα ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους!

Ώρα έναρξης 18.00: Προβολή κινηματογραφικής ταινίας ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ Ο ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου.

Εορτασμός Καθαράς Δευτέρας (23 Μαρτίου)

Το τριήμερο ολοκληρώνεται με τον παραδοσιακό εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, σε μια ξεχωριστή συνάντηση παράδοσης, όπου σε τέσσερα διαφορετικά σημεία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου θα στηθούν μεγάλα σαρακοστιανά γλέντια, με νηστίσιμα εδέσματα, κρασί και παραδοσιακά μουσικοχορευτικά δρώμενα.

Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις για τα “Κούλουμα 2026” θα ξεκινήσουν στις 11.00πμ και θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1ο σημείο : Αμφιθέατρο πεζόδρομος Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου-Κορδελιού.

2ο σημείο : Πάρκο Προσκόπων Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου.

3ο σημείο : Πάρκο Ελπίδας Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου.

4ο: σημείο: 25ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Δημοτική Κοινότητα (Άνωθεν Περιφερειακού).