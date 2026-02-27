MENOY

Αποκαταστάθηκε το σύστημα και η φωτοσήμανση μετά τη δολιοφθορά στη γραμμή τηλεδιοίκησης Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Αποκαταστάθηκε η τηλεδιοίκηση στη γραμμή του σιδηρόδρομου Πλατύ – Αιγίνιο, με τις εργασίες να συνεχίζονται και σήμερα ώστε να καλυφθούν εκ νέου τα καλώδια με τσιμέντο.

Σον Πλάτανο Ημαθίας είναι το ένα από τα τρία σημεία που έχει υποστεί το σιδηροδρομικό δίκτυο ζημιά. Σε ότι αφορά τις έρευνες η αστυνομία έχει πάρει ήδη αποτυπώματα τόσο από μεταλλικά στοιχεία όσο και από κομμένα καλώδια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιος δράστης. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και τις έχει αναλάβει το ελληνικό FBI μαζί με τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπως μεταδίδει το ertnews.gr

Σε ό, τι αφορά τώρα τις δικαστικές εξελίξεις, ήδη υπάρχει προκαταρκτική εξέταση- παραγγελία από τον προϊστάμενο Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, στην Εισαγγελία της Βέροιας για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις για τις τρεις ζημιές.

Χθες αποκαταστάθηκε το σύστημα τηλεδιοίκησης, καθώς τοποθετήθηκαν νέα καλώδια από προσωπικό του ΟΣΕ που δούλευε περισσότερο από 15 ώρες στο σημείο. Σήμερα τοποθετήθηκαν τα νέα καλώδια και οπτικές ίνες μέσα σε μεταλλικές θήκες, αντιδιαβρωτικές και τσιμεντώθηκαν για λόγους ασφαλείας. Αύριο αναμένεται να αποκατασταθεί και το ζήτημα της περίφραξης, καθώς έχει πέσει και στα τρία σημεία που έγινε η ζημιά από τους δράστες.

Περιπολικό της Αστυνομίας θα βρίσκεται στο σημείο επί 24ώρου βάσεως μέχρι και τη Δευτέρα, θα επιτηρεί το σημείο και από χθες το βράδυ οπότε και επανασυνδέθηκαν τα καλώδια, το σύστημα τηλεδιοίκησης ξαναλειτούργησε και τα τρένα, οι αμαξοστοιχίες κυκλοφορούσαν πάνω στις ράγες κανονικά στις ταχύτητες που προβλέπονταν. Για περίπου 24 ώρες από το Πλατύ μέχρι και το σταθμό του Αιγινίου γινόταν η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών των τρένων με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με τηλεγραφήματα. Το ζήτημα αυτό λύθηκε χθες το βράδυ και η φωτοσήμανση αποκαταστάθηκε και πλέον το μόνο που έχει απομείνει είναι η περίφραξη.

Να σημειωθεί ότι από τα τρία σημεία που προέκυψαν ζημιές, μόνο από το ένα έχει αφαιρεθεί χαλκός, ενώ από τα άλλα δύο όχι.

