Αποκαταστάθηκε η μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή – Δείτε φωτογραφίες

Στην αποκατάσταση της μαρμάρινης πλάκας στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής προχώρησε ο Δήμος.

Η πλάκα αναγράφει τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων από τις γερμανικές δυνάμεις Κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944 και βανδαλίστηκε από αγνώστους όταν δημοσιοποιήθηκαν οι συγκλονιστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα από εκείνη την ημέρα, με τους πατριώτες που πήγαιναν για εκτέλεση.

Όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν και «το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας είχε αποδεχτεί την προσφορά της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ να αναλάβει τα έξοδα αποκατάστασης του Μνημείου, όπως και έγινε».

Καισαριανή Μνημείο

