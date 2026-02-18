MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Από καθαρή τύχη δεν ήταν οι συγκεντρωμένοι στη θέση των θυμάτων” – Ξεσπάει ο γιος εργάτριας που σκοτώθηκε στη Βιολάντα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναισθηματικό ξέσπασμα προκάλεσε στον γιο Αγάπης Μπουρνόβα, που ήταν μία εκ των πέντε γυναικών που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο στη Βιολάντα, η κίνηση ομάδας εργαζομένων της επιχείρησης να συγκεντρωθούν για να στηρίξουν τον εργοδότη, που αντιμετωπίζει πλέον βαρύ κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη.

Συγγενείς επισημαίνουν ότι η εικόνα των συγκεντρωμένων τους πληγώνει βαθιά. «Ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων», είπε ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα. «Ξέρω ότι από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων» είπε, θέλοντας να δείξει την αντίφαση.

Ο ίδιος, σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ανέφερε αναλυτικά:

«Εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου Αγάπη Μπουνόβα, η Έλενα Κατσαρού, η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, η Βούλα Μπουκουβάλα και η Αναστασία Νάσιου έχουν τιναχτεί στον αέρα ενώ εργάζονταν βραδινή βάρδια μέσα στο εργοστάσιο.

Ξέρω ότι από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων. Ξέρω τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως από τόσες διαφορετικές πηγές με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Πυροσβεστική, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, εργαζόμενες.

Ξέρω ότι έγινε αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον μιλάμε για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξέρω ότι πια μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες. Ξέρω ότι έκλεισε κι άλλο εργοστάσιο του συγκεκριμένου γιατί σύμφωνα με την περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, “κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας”».

Ξέρω κι έχω δει βίντεο για το πώς αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη εργοδοσία τους συνδικαλιστές και με τι όρους και απειλές εξασφάλιζε ότι οι εργαζόμενοι θα συμπεριφέρονταν όπως ήθελε αυτή.

Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων. Των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τους τάφους των συναδέλφων τους που θα μπορούσε να είναι κι ο δικός τους».

Βιολάντα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 ώρες πριν

Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες

LIFESTYLE 52 λεπτά πριν

Η ανακοίνωση της δισκογραφικής του Παντελίδη για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του: Ήταν το μεγαλύτερο μουσικό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ακυρώθηκαν πτήσεις προς το αεροδρόμιο “Μακεδονία” λόγω ισχυρών ανέμων – Καθυστερήσεις στις απογειώσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πορεία μελών της ΚΝΕ – Έκαψαν σημαία των ΗΠΑ – Βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Ντ. Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2 ώρες πριν

Aegean: Οι top προορισμοί εσωτερικού και εξωτερικού από Θεσσαλονίκη και Αθήνα για το τριήμερα της Καθαράς Δευτέρας