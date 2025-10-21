Απίστευτο περιστατικό στη Σαντορίνη: 25χρονη κατάπιε κουτάλι – Μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με το πλοίο της γραμμής

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Σαντορίνη, όταν μια 25χρονη κοπέλα κατάπιε κατά λάθος ένα κουταλάκι του γλυκού και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση και φροντίδα.

Η νεαρή γυναίκα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο της Σαντορίνης. Ωστόσο, οι γιατροί εκεί δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες ακτινολογικές εξετάσεις, κρίνοντας αναγκαία τη διακομιδή της σε νοσοκομείο της Κρήτης και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.

Όπως υποστηρίζει το «Patris.gr» παρά την ταλαιπωρία και τον πόνο, η 25χρονη βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Έχει πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον, περπατάει, ενώ συνοδεύτηκε από τα συγγενικά της πρόσωπα καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς της. Το απόγευμα της Τρίτης (21/10/25), επιβιβάστηκε στο πλοίο της γραμμής και έφτασε στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τη μεταφέρει στο ΠαΓΝΗ.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί θα προχωρήσουν σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για την κατάσταση της υγείας της και να αποφασίσουν για την περαιτέρω αντιμετώπιση του περιστατικού.