Απίστευτο περιστατικό: 3χρονος κατάπιε ξυράφι, χειρουργήθηκε στο Παίδων

Απίστευτο περιστατικό στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας όπου μεταφέρθηκε 3χρονος που είχε καταπιεί ξυράφι.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης (18/3) με τους γονείς να ενημερώνουν πως είχε καταπιεί ξυράφι.

Έγινε άμεσα ακτινογραφία προκειμένου να εντοπιστεί το ακριβές σημείο στο οποίο ήταν το αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με τον Alpha.

Ο 3χρονος χειρουργήθηκε και πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο.