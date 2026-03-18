Απίστευτο περιστατικό: 3χρονος κατάπιε ξυράφι, χειρουργήθηκε στο Παίδων
Απίστευτο περιστατικό στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας όπου μεταφέρθηκε 3χρονος που είχε καταπιεί ξυράφι.
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης (18/3) με τους γονείς να ενημερώνουν πως είχε καταπιεί ξυράφι.
Έγινε άμεσα ακτινογραφία προκειμένου να εντοπιστεί το ακριβές σημείο στο οποίο ήταν το αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με τον Alpha.
Ο 3χρονος χειρουργήθηκε και πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο.