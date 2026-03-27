Απαγορευτικό απόπλου για το Άγιον Όρος – Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών μετά τον σεισμό

Πολλοί προσκυνητές είναι σε αναμονή για τη μεταφορά τους στο Άγιον Όρος καθώς σήμερα υπάρχει απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρού στην Ουρανούπολη.

Συνολικά 1200 διαμονητήρια έχουν εκδοθεί σήμερα, ωστόσο θα φύγουν μόνο τρία καραβάκια για την Ιερά Μονή Βατοπεδίου και περίπου 300 προσκυνητές θα καταφέρουν να μπουν στο Άγιο Όρος σήμερα. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για προσκυνητές από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία αλλά και από όλη την Ελλάδα.

Οι προσκυνητές τονίζουν ότι δεν έχουν κανέναν φόβο μετά τον ισχυρό σεισμό αλλά και τους συνεχείς μετασεισμούς, που καταγράφονται και ανυπομονούν να μπουν στη μοναστική πολιτεία και να προσκυνήσουν.

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών μετά τον σεισμό

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι των μηχανικών για τυχόν ζημιές μετά τον σεισμό 4,9 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος. Αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχουν σημαντικές βλάβες.

Αυτό, που τονίζουν οι μηχανικοί είναι ότι σε όσες πληγές δεν έχουν επουλωθεί από τον σεισμό του περασμένου Ιουνίου, εκεί υπάρχει διεύρυνση των ζημιών ενώ σε όσες είχαν αποκατασταθεί, δεν προέκυψε κάποιο νέο πρόβλημα.

Καινούργιες ρωγμές έχουν προκύψει στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, στην Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας, στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου, στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος και στην Ιερά Μονή Ζωγράφου.

Οι ζημιές δεν είναι πολύ σημαντικές αλλά θα χρειαστεί νέα χρηματοδότηση για να αποκατασταθούν οι βλάβες.