MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άνοιξε τις “πύλες” του το Flea Market στη ΔΕΘ: Πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί για τη μεγάλη υπαίθρια αγορά της πόλης – Δείτε εικόνες και βίντεο

|
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΗΣ

Πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς επέστρεψε το Flea Market Thessaloniki, η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της πόλης, στον προαύλιο χώρο της ΔΕΘ, κάτω από το περίφημο Τόξο.

Για δύο ημέρες, σήμερα και αύριο από τις 12:00 έως τις 21:00, πολίτες και ανεξάρτητοι δημιουργοί δίνουν το καθιερωμένο τους ραντεβού, προσφέροντας χρώμα και ζωντάνια στην πόλη.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες που άνοιξε η αγορά, πλήθος κόσμου έσπευσε να κάνει την βόλτα του, να δει τα προϊόντα που πωλούνται και να αγοράσει πράγματα που πιθανώς να τον ενδιαφέρουν.

Το Flea Market, που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια, φιλοξενεί εκατοντάδες εκθέτες με αντικείμενα κάθε είδους, όπως έργα τέχνης, συλλεκτικά vintage & retro κομμάτια, κοσμήματα, βινύλια, ρούχα, υποδήματα, κατασκευές, βιολογικά προϊόντα, παιχνίδια και σπάνια ευρήματα.

Στόχος δεν είναι μόνο η αγοραπωλησία, αλλά και η γνωριμία με νέες ιδέες, η ανταλλαγή απόψεων και η προώθηση της δημιουργικότητας.

Παράλληλα ο επισκέπτης απολαμβάνει μουσική και φαγητό, ενώ οι συμμετέχοντες έρχονται κοντά προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις στον κόσμο του εμπορίου, να ανταλλάξουν ιδέες, να προβάλλουν τα προϊόντα τους και φυσικά να έρθουν σε επαφή με το αγοραστικό κοινό.

Flea Market Thessaloniki 2026 – Info

Πού: ΔΕΘ – TIF Helexpo [προαύλιος χώρος ΔΕΘ – Τόξο ΧΑΝΘ]
Πότε: Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Απριλίου 2026
Είσοδος: Ελεύθερη
Διοργάνωση: Flea Market Thessaloniki
Ώρες λειτουργίας: 12:00 – 21:00

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

