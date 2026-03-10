MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άνοιξε αλλά “έπεσε” η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το voucher των 750 ευρώ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Άνοιξε αλλά «έπεσε» η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των ωφελούμενων για το νέο έργο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με τίτλο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», στο πλαίσιο της Δράσης 16913.

Ειδικότερα, «Η υπηρεσία που επιλέξατε, δεν είναι διαθέσιμη» είναι το μήνυμα που εμφανίζει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση στον παραπάνω σύνδεσμο που είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης διατίθενται 114.384 θέσεις. Σε περίπτωση που πριν από την παραπάνω προθεσμία καλυφθούν οι θέσεις, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω νέου Δελτίου Τύπου για την πρόωρη λήξη της διαδικασίας.

Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ το Μητρώο Ωφελουμένων, το οποίο θα περιλαμβάνει τους εγκεκριμένους και τους απορριφθέντες.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται έως 750 ευρώ (μικτά).

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Voucher ΔΥΠΑ

