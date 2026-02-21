MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Αυτό αναφέρει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε σημερινή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σημειώνονται τα εξής: «Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα.

Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών θα διαθέτουν, όπως πάντα, φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.

Σας περιμένουμε στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς σας για τις αγορές της ημέρας, με φρεσκάδα, εξυπηρέτηση και τιμές που στηρίζουν κάθε οικογένεια».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Η “πληρωμένη” απάντηση του Άρη Καβατζίκη στον Πάνο Κατσαρίδη: Επιλέγω να συνδιαλέγομαι μαζί τους για να νιώθω άνθρωπος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Σύλληψη διακινητή στον Έβρο – Μετέφερε επτά μη νόμιμους μετανάστες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κατέρρευσε το πάτωμα σε ταβέρνα στην Κομοτηνή: Πελάτες βρέθηκαν στο κενό, δύο άτομα στο νοσοκομείο – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα το “Sindos Carnival Fest” με κορυφαίους Influencers, καρναβαλική παρέλαση και Λευκή Νύχτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονος με 48 γραμμάρια κοκαΐνης και 48.000 ευρώ στα ανατολικά

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Σάκης Μπουλάς: Πέρασαν 12 χρόνια από τον θάνατό του – Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου