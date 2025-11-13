Ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη για τον 22χρονο που έκανε το challenge με το μπέργκερ – “Με θαύμα θα σωθεί”

«Πώς είναι δυνατόν ένα νέο άτομο να υποβάλλει τον εαυτό του και τον οργανισμό του να δεχτεί ένα ολόκληρο μπέργκερ αμάσητο;», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την υπόθεση του 22χρονου που, απαντώντας σε challenge, κατάπιε αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ.

«Είναι βέβαιο ότι θα φράξει η τραχεία και θα καταλήξει εκεί που κατέληξε», όπως είπε ο κ. Γιαννάκος, επισημαίνοντας πως και πρώτες βοήθειες να ήξεραν εκεί οι άνθρωποι, απαραίτητη θα ήταν η επέμβαση γιατρού έτσι κι αλλιώς, καθώς ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο για κάποιο χρονικό διάστημα παθαίνει βλάβες που δεν επανέρχονται. «Έχει φράξει η τραχεία και ο εγκέφαλος έχει πάθει υποξία. Ουσιαστικά δηλαδή αυτήν τη στιγμή ο εγκέφαλος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις επανέρχεται ένας άνθρωπος, μπορεί να του αφήσει βλάβες στον οργανισμό».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Εδώ να πούμε για τον 22χρονο δυστυχώς με ένα θαύμα θα σωθεί, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό το θαύμα να σωθεί το παιδί, αλλά δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καθόλου καλή».