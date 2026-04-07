Ανείπωτη τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 22χρονη μετά από αιφνίδια κατάρρευση

THESTIVAL TEAM

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρίκαλα ο αιφνίδιος θάνατος μιας 22χρονης κοπέλας, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας trikalaola.gr, η νεαρή βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τους γονείς της, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε. Οι οικείοι της ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή της, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Η 22χρονη μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνηψης, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας νεκροψίας – νεκροτομής.

