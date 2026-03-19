Ανδρέας Παπανδρέου: Πέθανε ο Κώστας Μαρκάρης, ο έμπιστος οδηγός του πρώην πρωθυπουργού

Ανδρέας Παπανδρέου και Κώστας Μαρκάρης γνωρίζονταν και υπήρξαν φίλοι. Ήταν «άνθρωπος εμπιστοσύνης» του αείμνηστου πρωθυπουργού και οδηγός του στο Λονδίνο και όχι μόνο. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα Τετάρτης (18-03-2026), περίπου στις 02:30, ύστερα από ένα πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε στο σπίτι που έμενε στο Ηράκλειο. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου τηλεφωνούσε πολλές φορές σε εκείνον, έλεγαν άνθρωποι που έζησαν από κοντά τον Κώστα Μαρκάκη. «Βρες εισιτήρια, έλα να με πάρεις, να μεταφέρεις τον τάδε υπουργό ινκόγκνιτο…» και πολλές άλλες οδηγίες, που ως πιστός άνθρωπος του πρώην πρωθυπουργού εκτελούσε με συνέπεια και εχεμύθεια. «Από το στόμα του δεν άκουγες πολλές λεπτομέρειες για τις σχέσεις με τον Ανδρέα, μόνο θαυμασμό» συμπλήρωναν άτομα του περιβάλλοντός του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα, patris.gr, ο Κώστας Μαρκάκης ήταν ο «σοφέρ» του Παπανδρέου στο Λονδίνο. Αλλά όχι μόνο εκεί! Και στην Ελλάδα, την Αθήνα τότε κυρίως. Τα χρόνια του ΠΑΚ στάθηκε δίπλα του και μετέπειτα υπηρέτησε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στα γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.

Ο Κώστας Μαρκάκης έζησε μια μυθιστορηματική ζωή, δημιούργησε την πρώτη οικογένεια, φεύγοντας στα 20 του από την Κρήτη, και επέστρεψε 50 χρόνια μετά, για να παντρευτεί τον εφηβικό του έρωτα, που έζησε ως το τέλος μαζί της.

Αφιέρωσε τη ζωή του στο κόμμα, χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα και ούτε ζήτησε ποτέ, ενώ και τα τελευταία χρόνια ζούσε με την χαμηλή εθνική σύνταξη, όμως είχε τη φροντίδα και την αγάπη της συζύγου του, Ρένας Βλαχάκη, η οποία τον φρόντισε με πίστη και επιμονή να τον κρατήσει στη ζωή.

Η κηδεία του Κώστα Μαρκάκη θα γίνει σήμερα, στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Αυγενική

