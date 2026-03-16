Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων μαζί με τα κατοικίδιά τους από το Ντουμπάι

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής σημειώθηκε στην προγραμματισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τα κατοικίδιά τους, γνωστή με την κωδική ονομασία «Κιβωτός».

Η ειδική πτήση που είχε οργανωθεί προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα δεκάδες Έλληνες μαζί με τα ζώα τους δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, προκαλώντας απογοήτευση και αναστατωση στους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι ενδιαφερόμενοι είχαν ήδη ειδοποιηθεί να μεταβούν σήμερα στο αεροδρόμιο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για τα κατοικίδια, τα οποία επρόκειτο να ταξιδέψουν μαζί τους.

Όπως ανέφερε ιδιοκτήτης κατοικίδιου που συμμετέχει στην προσπάθεια επαναπατρισμού: «Ήταν για σήμερα και την ακύρωσε η Aegean. Μας είπαν κιόλας να είμαστε 11 π.μ. στο αεροδρόμιο για να περάσουν έλεγχο τα κατοικίδια με τα χαρτιά τους».

Η αναβολή φαίνεται πως συνδέεται με προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου, το οποίο προκάλεσε αναστάτωση στο πρόγραμμα των πτήσεων. Αν και το αεροδρόμιο δείχνει να είναι ανοιχτό αυτή την ώρα, η πτήση της ειδικής επιχείρησης δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι συμπατριώτες μας που περιμένουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η πτήση.

Όπως περιγράφει στο protothema.gr ένας άλλος ιδιοκτήτης κατοικιδίου: «Μας πήρε η πρεσβεία τηλέφωνο και δεν έχουν ενημέρωση για το πότε θα γίνει τώρα η πτήση».

Η επιχείρηση «Κιβωτός» είχε σχεδιαστεί προκειμένου να μεταφέρει περίπου 90 Έλληνες μαζί με περίπου εκατό κατοικίδια ζώα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ελλάδα, καθώς οι περισσότεροι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα ζώα τους και αναζητούσαν λύση για να ταξιδέψουν όλοι μαζί.

Προς το παρόν, οι συμμετέχοντες περιμένουν νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για το πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η πτήση επαναπατρισμού.