Αναστάτωση στην Καβάλα: 7χρονος εγκλωβίστηκε μέσα σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων στο λιμάνι

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο λιμάνι της Καβάλας, όταν ένα παιδί εγκλωβίστηκε μέσα σε θυρίδα (locker) αυτόματης παραλαβής δεμάτων, την ώρα που έπαιζε με τα αδέρφια και τους φίλους του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί, στο πλαίσιο του παιχνιδιού, φέρεται να μπήκε μέσα σε μία από τις θυρίδες, κλείνοντας το πορτάκι χωρίς ωστόσο να μπορεί στη συνέχεια να ανοίξει από το εσωτερικό.

Περίοικοι, ακούγοντας τις φωνές του παιδιού ειδοποίησαν τις Αρχές, κάνοντας έκκληση για βοήθεια. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, η θυρίδα άνοιξε και το παιδί απεγκλωβίστηκε σώο, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Έτσι, οι στιγμές αγωνίας του 7χρονου αγοριού έλαβαν γρήγορα τέλος, ωστόσο, διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού.