Ανάληψη ευθύνης για το γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

Οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας στην Παλλήνη.

«Αυτή η επίθεση είναι αφιερωμένη στον αναρχικό αντάρτη πόλης Κυριάκο Ξυμητήρη» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση των «Πυρήνων Άμεσης Δράσης».

Σημειώνεται ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο των γραφείων ιστοσελίδας στην Παλλήνη, που ανήκει στην Ομάδα Αλήθειας.