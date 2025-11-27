MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανάληψη ευθύνης για το γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας στην Παλλήνη.

«Αυτή η επίθεση είναι αφιερωμένη στον αναρχικό αντάρτη πόλης Κυριάκο Ξυμητήρη» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση των «Πυρήνων Άμεσης Δράσης».

Σημειώνεται ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο των γραφείων ιστοσελίδας στην Παλλήνη, που ανήκει στην Ομάδα Αλήθειας.

Ανάληψη ευθύνης Γκαζάκια Ομάδα Αλήθειας

