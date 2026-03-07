Αναχώρησε η πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι με τους 400 Έλληνες

Αναχώρησε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) η πτήση επαναπατρισμού πάνω από 400 Ελλήνων από το Ντουμπάι.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την charter πτήση EK2553, η οποία έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει αρχικά στις 11:00 και μετά στις 12:30 (ώρα Ελλάδας). Ωστόσο, η πτήση επαναπατρισμού καθυστέρησε για αρκετές ώρες.

Η άφιξη στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», αναμένεται μετά τις 22:30 (ώρα Ελλάδας).

Το απόγευμα η δεύτερη πτήση

Στις 18:45 ώρα Ελλάδας, θα αναχωρήσει και δεύτερη πτήση, της Emirates, η οποία θα μεταφέρει και Έλληνες

Οι δύο πτήσεις μεταφέρουν επιβάτες που επιστρέφουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του επαναπατρισμού τους, ενώ η διαδικασία των αναχωρήσεων πραγματοποιείται κανονικά από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Εκτός από τη μεγάλη πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι, παράλληλα έχουν προγραμματιστεί για τη σημερινή ημέρα και πτήσεις επαναπατρισμού από άλλες περιοχές του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής όπου βρίσκονται Έλληνες, όπως το Ριάντ, η Σάρζα, το Αμάν και η Άκαμπα της Ιορδανίας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφου πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας στην περιοχή του αεροδρομίου και οδήγησε στην αναστολή πτήσεων για αρκετή ώρα.

