“Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα”: Πάνω από 100.000 νοικοκυριά στο πρόγραμμα

Ο πρώτος οριστικός πίνακας επικυρωμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», που περιλαμβάνει περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά, τα οποία εντάσσονται στη δράση, δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, από τους νέους δικαιούχους, πάνω από 5.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 647.167.031 ευρώ και αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προωθεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων νέας τεχνολογίας.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πράσινη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρές και αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για όλους — από τα αστικά κέντρα έως και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού.

Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα απόρριψης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά ημερολογιακών ημερών, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Αλλάζω Θερμοσίφωνα

