Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων – Σε ποια λιμάνια ισχύει απαγορευτικό απόπλου
THESTIVAL TEAM
Αλλαγές καταγράφονται σήμερα (18/02) στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν, με ορισμένα λιμάνια να έχουν εκδόσει απαγορευτικό απόπλου.
Όπως έχει γίνει γνωστό οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις πλοίων το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 08:00 πραγματοποιούνταν κανονικά.
Ωστόσο, το δρομολόγιο του πλοίου Κνωσσός Παλάς που είναι προγραμματισμένο για τις 09:00 παραμένει αβέβαιο εάν γίνει.
Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί από το λιμάνι του Βόλου για τις Σποράδες ενώ σε ισχύ βρίσκεται επίσης απαγορευτικό για το δρομολόγιο από την Καβάλα προς τη Θάσο.
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των δρομολογίων πριν την αναχώρησή τους.
