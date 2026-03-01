MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλέξης Κούγιας: Σήμερα το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα θα τελεστεί το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του ποινικολόγου, Αλέξη Κούγια.

Ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2025 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, διευκρινίζεται ότι το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όπως αναφέρεται: «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών». Παράλληλα, προστίθεται ότι η τελετή θα είναι ανοιχτή: «Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».

Ο εκλιπών δικηγόρος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Πιο συγκεκριμένα, κατέληξε ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία σε ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου.

Αλέξης Κούγιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Μιλάνο: Αισθάνθηκα μια ξαφνική αδιαθεσία, λέει ο οδηγός του τραμ για τον εκτροχιασμό – Ποια ήταν τα δύο θύματα

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ο Τραμπ “απαγορεύει” την τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

“Δεν ξεχνάμε”: Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών – Φωτογραφίες και βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Βασάλος για Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα, έχει προχωρήσει τη ζωή της

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Πέτρος Λαγούτης: Η ερώτηση ήταν για φάπες και το ‘πα στον ρεπόρτερ, θα ΄πρεπε να τις ρίξω αν ήμουν λίγο πιο οξύθυμος