Αλεξανδρούπολη: Στους δρόμους οι αγρότες, “πολιορκούν” με τρακτέρ το αεροδρόμιο – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Εκατοντάδες τρακτέρ φαίνεται πως επιχειρούν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης το απόγευμα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, τα τρακτέρ έχουν απωθήσει τις μικρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και έχουν πρόθεση να κατευθυνθούν ως την πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε αίθουσα του αεροδρομίου γίνεται σύσκεψη ανάμεσα σε εκπροσώπους των αγροτών και σε αξιωματούχους.

Οι κινητοποιήσεις αυτές γίνονται λόγω της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στην Κομοτηνή.

Μάλιστα ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ζητάει δημόσια από τον Πρωθυπουργό να μην περάσει από την Αλεξανδρούπολη, γιατί αυτοί θα διαμαρτυρηθούν και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη σύγκρουσή τους με την αστυνομία, κάτι που δεν θέλουν.

Ήδη υπάρξει πρόσκληση προς του αγρότες της περιοχής, να συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στο ΚΤΕΛ Φερών μεταξύ 1 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα και στη συνέχεια προφανώς θα σχηματιστεί πορεία προς Αλεξανδρούπολη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των αγροτών έχει ως εξής:

“Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη, οι αγρότες του Νομού μας του απευθύνουμε δημόσια έκκληση να ματαιώσει την άνοδο του στη Θράκη μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας, οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο, η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων.

Ο εμπαιγμός μας γίνεται πλέον θηλιά και μας πνίγει. Θα είναι πραγματικά λυπηρό αντί να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώντες άμεσα τα προβλήματά μας να μας ωθήσουν να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής μας. (Με αφορμή τα γεγονότα του 2020 έχουμε χτίσει άριστη σχέση και αλληλοσεβασμό).

Η αγροτιά ξεψυχά κι η κυβέρνηση σχεδιάζει επισκέψεις χωρίς κανένα αντίκρυσμα στη βελτίωση της τραγικής μας κατάστασης. Απαιτούμε το άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς, που θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στα χρονίζοντα ζητήματα που μας έχουν ήδη προκαλέσει οικονομική ασφυξία και μαρασμό.”

Αλεξανδρούπολη

