Αλεξανδρούπολη: Στο παρά πέντε γλίτωσε οδηγός από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: e-evros.gr
THESTIVAL TEAM

Παραλίγο να σημειωθεί σοβαρό ατύχημα το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Μαΐστρου, στην Αλεξανδρούπολη, όταν Ι.Χ. επιχείρησε να διασχίσει την ιρλανδική διάβαση του Αγίου Παϊσίου.

Το περιστατικό σύμφωνα με την ιστοσελίδα focustonevro.gr σημειώθηκε περίπου στις 14:30, όταν ο οδηγός του οχήματος προσπάθησε να περάσει το σημείο, χωρίς – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – να εκτιμήσει σωστά την ορμητικότητα των νερών. Το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε σε ιδιαίτερα επικίνδυνη θέση, ωστόσο κυριολεκτικά στο «παραπέντε» παρέμεινε πάνω στη διάβαση και δεν παρασύρθηκε.

Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, καθώς στη δεξιά πλευρά του σημείου υπάρχει καταρράκτης ύψους περίπου δύο μέτρων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ελληνική Αστυνομία. Δύο εξ αυτών, με κίνδυνο της ζωής τους, πλησίασαν το όχημα μέσα στα ορμητικά νερά και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τον οδηγό.

Ο άνδρας, αν και εμφανώς σοκαρισμένος, είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Αλεξανδρούπολη

