Αλεξάνδρεια: Αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ στη λαϊκή αγορά – Αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους, δείτε βίντεο

Όπως είχε αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση την προηγούμενη Παρασκευή, οι αγρότες του δήμου Αλεξάνδρειας στην Ημαθία προχώρησαν το πρωί της Κυριακής 30 σε συγκέντρωση με τα τρακτέρ τους στον χώρο της τοπικής λαϊκής αγοράς.

Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη κινητοποίηση, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες οι αγρότες θα αποφασίσουν το πότε θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση στο μπλόκο του Νησελίου.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων των παραγωγών για βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και προστασία του εισοδήματός τους.

Δείτε βίντεο από τη συγκέντρωση: