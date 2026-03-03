Ακυρώνονται οι πτήσεις της SKY express προς και από το Τελ Αβίβ έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου

Η SKY express προχώρησε στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεών της από και προς το Τελ Αβίβ έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, λόγω της αναστολής λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ.

Η απόφαση αφορά τα δρομολόγια μεταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν και εντάσσεται στα μέτρα που λαμβάνονται εξαιτίας των εξελίξεων στην περιοχή.

Η εταιρεία ενημερώνει τους επιβάτες ότι παρέχονται εναλλακτικές επιλογές, όπως δωρεάν αλλαγή εισιτηρίου, έκδοση credit voucher ή επιστροφή χρημάτων, ενώ προβλέπονται διευκολύνσεις και για όσους έχουν κρατήσεις σε πτήσεις έως και τις 15 Μαρτίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

“Σημαντική ενημέρωση: Ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ (TLV) έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), για το διάστημα από Κυριακή 1 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ακυρώνονται.

Για τη διευκόλυνσή του το επιβατικό κοινό, μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:

Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com. Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com. Ακύρωση της κράτησης και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr.

Επιπλέον, για τους επιβάτες που έχουν κράτηση από/προς Τελ Αβίβ για πτήσεις έως και 15/03/2026, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προβούν, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr, σε: