Ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι – Έρευνα αγοράς ακόμα και για τα τσουρέκια

Με την αγορά να προσδοκά «ανάσταση» περιμένοντας ουσιαστικά από σήμερα Μ. Τετάρτη, να αυξηθεί η κίνηση καθώς είναι η τελευταία μέρα καταβολής του δώρου του Πάσχα, οι τιμές για τον οβελία, τα τσουρέκια, τα δώρα κλπ έρχονται να προστεθούν επιβαρυντικά στον οικονομικό προγραμματισμό των καταναλωτών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα και την τιμοληψία που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ) σε αλυσίδες Supermarkets όσο και σε ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (4-6 ατόμων) κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα αγοράσουν το ίδιο, σε σχέση με πέρυσι, καλάθι αγαθών, ακριβότερα κατά 7,8% έως 9,3%.

«Το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ αποτυπώνει και φέτος τις τιμές των προϊόντων του πασχαλινού τραπεζιού, εν μέσω έντονης διεθνούς αβεβαιότητας. Οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για άλλη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και τις περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά. Η σημαντική αύξηση του φετινού πασχαλινού τραπεζιού οφείλεται: α) Στη διόγκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας, β) στις ασθένειες που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο και γ) στο γεγονός ότι φέτος ορθόδοξο και καθολικό Πάσχα διαφέρουν μόνο κατά μία εβδομάδα, εξέλιξη που ενισχύει τη ζήτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παρέμειναν στα ίδια περίπου με τα περυσινά επίπεδα, ενώ υπενθυμίζεται πως το 2025 είχε σημειωθεί ισχυρή αύξηση εξαιτίας της διόγκωσης της τιμής του κακάο» δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, κ. Χαράλαμπος Αράχωβας προσθέτοντας ότι η πλειονότητα των καταναλωτών θα στραφεί στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι.

«Σε κάθε περίπτωση, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται περισσότερο στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, αν και πέραν των τροφίμων και των καυσίμων δεν καταγράφονται, έως τώρα, ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα» τόνισε.

Οι τιμές στα αμνοερίφια οδήγησαν πολλούς καταναλωτές στο να αγοράσουν λίγα κιλά για το καλό του πατροπαράδοτου εθίμου αφού το κόστος της αγοράς είναι δυσβάσταχτο ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στα συνοικιακά καταστήματα η τιμή του ξεπερνά τα 15 ευρώ.

Οι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς ακόμα και για τα τσουρέκια που θα αγοράσουν προκειμένου να κρατήσουν χαμηλά τα έξοδα της περιόδου, ενώ όπως ανέφερε στο thestival.gr η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, Έλσα Κουκουμέρια οι τιμές τους κυμαίνονται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα και συγκεκριμένα, το απλό τσουρέκι πωλείται 12-14 ευρώ ενώ τα σοκολατένια από 16 ως 18 ευρώ το κιλό.