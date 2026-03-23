Αίγινα: Κανονικά από το πρωί εξυπηρετούνται οι νεφροπαθείς στην ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού

Κανονικά και όπως μέχρι πρότινος άρχισαν να εξυπηρετούνται από σήμερα πολύ νωρίς το πρωί οι 16-18 νεφροπαθείς αιμοκαθαρόμενοι από την ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού (ΜΤΝ) της Αίγινας.

Αυτό επετεύχθη μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν χθες, σε ζωντανή μετάδοση, στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο νεφρολόγος-ιδιοκτήτης της μονάδας, Μανώλης Λογοθέτης.

Έτσι, το θέμα της ιδιωτικής ΜΤΝ της Αίγινας, η οποία θα συνάψει νέα σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) θα τεθεί αύριο, Τρίτη 24 Μαρτίου, στα θέματα της ημερησίας διάταξης για συζήτηση και απόφαση στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 26 Μαρτίου, με τον Μανώλη Λογοθέτη να αποδέχεται την προσωπική παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη. Συγκεκριμένα ο ίδιος δήλωσε ότι οι 16-18 αιμοκαθαρόμενοι νεφροπαθείς θα εξυπηρετηθούν από σήμερα το πρωί, αλλά και από τούδε και στο εξής κανονικά, καθώς δεν πρόκειται να αναστείλει τη λειτουργία της μοναδικής και πολύτιμης ιδιωτικής ΜΥΝ της Αίγινας, η οποία, μάλιστα, θα συνάψει νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Τέλος, συμπληρωματικά στην πλήρη και οριστική επίλυση του προβλήματος, το οποίο είχε προκύψει με τον Οργανισμό, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε χθες ότι θα καταθέσει επίσης σχετική νομοθετική διάταξη στη Βουλή.

Πηγή: iefimerida.gr

