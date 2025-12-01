Αγρότες του Δήμου Χαλκηδόνας προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, προχώρησαν νωρίτερα αγρότες του Δήμου Χαλκηδόνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, με τους αγρότες να έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην άκρη του δρόμου.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις τους

Σημειώνεται πως στην κυκλοφορία δόθηκε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στην ΠΑΘΕ, στα διόδια των Μαλγάρων αργά το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι αγρότες που από νωρίς είχαν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα της ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ελευθέρωσαν το ένα ρεύμα και μετατοπίστηκαν στο άλλο το οποίο παραμένει αποκλεισμένο, άγνωστο έως πότε.