Αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις – Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων απ’ όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί η σημερινή Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας.
Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι και αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου Θεσσαλικού μπλόκου, τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.
