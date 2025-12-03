MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγρότες: Έκλεισε και στα δύο ρεύματα η ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια Μαλγάρων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απροσπέλαστα είναι από τις 18:30 και για δύο ώρες τα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, καθώς οι αγρότες του δήμου Δέλτα θα μπλοκάρουν με τα τρακτέρ τους και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη.

Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1/12 στις 12 το μεσημέρι και, όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν προτίθενται να το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί συνολικά η κινητοποίησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες, στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα έδωσαν το «παρών» ιδιοκτήτες ταξί που πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως το πρωί της Πέμπτης, στις 05:00 και εκπρόσωποι λαϊκών αγορών.

Αγρότες Μάλγαρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μάλλον έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους “φραπέδες” και τους “χασάπηδες”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Τσιάρας: Θα γίνουν πληρωμές 500 εκατ. ευρώ στους αγρότες αυτή την εβδομάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κοζάνη: Νταλίκα γεμάτη με… πυρομαχικά του στρατού έπεσε σε κολώνα της ΔΕΗ – Από θαύμα δεν υπήρξε έκρηξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Παπαστεργίου για κάμερες ΑΙ στους δρόμους: Ιστορίες για δράκους όλα αυτά που ακούγονται για τα προσωπικά δεδομένα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Συντονισμός αγροτικών κινητοποιήσεων στη Δυτική Μακεδονία – Αποφάσεις για τελωνείο Νίκης και Σιάτιστα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο επίσκοπος για την υπόθεση των 175 στρεμμάτων