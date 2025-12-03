Αγρότες: Έκλεισε και στα δύο ρεύματα η ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια Μαλγάρων

Απροσπέλαστα είναι από τις 18:30 και για δύο ώρες τα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, καθώς οι αγρότες του δήμου Δέλτα θα μπλοκάρουν με τα τρακτέρ τους και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη.

Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1/12 στις 12 το μεσημέρι και, όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν προτίθενται να το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί συνολικά η κινητοποίησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες, στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα έδωσαν το «παρών» ιδιοκτήτες ταξί που πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως το πρωί της Πέμπτης, στις 05:00 και εκπρόσωποι λαϊκών αγορών.