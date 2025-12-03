Αγρότες: Άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων, έληξε και ο συμβολικός αποκλεισμός στη Χαλκηδόνα – Η εικόνα σε κόμβο Νησελίου και Μάλγαρα

Λίγα λεπτά μετά τις 13:45 άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο και έκλεισαν περίπου στις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής. Ο αποκλεισμός αφορούσε τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του τελωνείου, ενώ επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Έληξε και ο συμβολικός αποκλεισμός μιας ώρας που είχαν ξεκινήσει από τις 12.45 το μεσημέρι αγρότες του δήμου Χαλκηδόνας, που έχουν στήσει μπλόκο, από την 1η Δεκεμβρίου, στην είσοδο της περιοχής επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Στο μεταξύ, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η κινητοποίηση αφορά σε επ’ αόριστο αποκλεισμό».

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αποκλεισμένο παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα και σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα του αγροτικού μπλόκου «δεν πρόκειται να ανοίξει μέχρι τη λήξη των κινητοποιήσεων». Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει συμβολικά ανάλογα με την απόφαση που λαμβάνει η συνέλευση των αγροτών.