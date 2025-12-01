Αγρότες: Άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα – Παραμένει αποκλεισμένος ο δρόμος προς Αθήνα

Στην κυκλοφορία δόθηκε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στην ΠΑΘΕ, στα διόδια των Μαλγάρων αργά το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι αγρότες που από νωρίς είχαν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα της ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ελευθέρωσαν το ένα ρεύμα και μετατοπίστηκαν στο άλλο το οποίο παραμένει αποκλεισμένο, άγνωστο έως πότε.

Να θυμίσουμε πως νωρίτερα σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας προχώρησαν στα φανάρια Χαλκηδόνας οι αγρότες της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.