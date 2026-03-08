MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγριογούρουνα με τα μικρά τους έκαναν… βόλτα στους δρόμους των Θρακομακεδόνων – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μια ασυνήθιστη εικόνα κατέγραψαν κάτοικοι στους Θρακομακεδόνες, όταν δύο αγριογούρουνα μαζί με περισσότερα από δέκα μικρά τους εμφανίστηκαν να περπατούν στους δρόμους της περιοχής.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, τα ζώα κινούνται πάνω στο πεζοδρόμιο ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, έχοντας τη μύτη στην άσφαλτο, πιθανότατα αναζητώντας τροφή.

Μάλιστα, στην ανάρτηση ο χρήστης σχολίασε με χιούμορ: «να σε μυρίσουν θέλουν».

Δείτε το βίντεο:

Αγριογούρουνα Θρακομακεδόνες

