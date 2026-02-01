Αγρίνιο: Φωτιά σε κατάστημα υποδημάτων – Πυκνοί καπνοί σκέπασαν την περιοχή – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στο κέντρο του Αγρινίου, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατάστημα υποδημάτων, με τους πυκνούς καπνούς να καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιοχής και να προκαλούν ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 10:30, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, για καπνούς που έβγαιναν από αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στη Στοά Παπαγιάννη. Λίγα λεπτά αργότερα, καπνοί άρχισαν να αναδύονται και από την κεντρική είσοδο του καταστήματος επί της οδού Κύπρου, γεγονός που επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν άμεσα σε δυναμική επέμβαση, σπάζοντας με τροχό και βαριοπούλες τις πόρτες της αποθήκης προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό και να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κύπρου διακόπηκε προσωρινά.



Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται συνεχώς, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικά καταστήματα. Στο σημείο βρίσκονται ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας, Στράτος Πετράκης, καθώς και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, Θεόδωρος Αποστόλου, οι οποίοι συντονίζουν την επιχείρηση.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.



Πηγή: agrinionews