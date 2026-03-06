MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγρίνιο: Διαρρήκτης σκαρφάλωνε σε τέντα για να μπει σε κατάστημα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Κάμερα ασφαλείας κεντρικού καφέ στο Αγρίνιο κατέγραψε τις κινήσεις διαρρήκτη, που προχώρησε σύμφωνα με -πληροφορίες σε κλοπή της περασμένη Δευτέρα, ενώ «ξαναχτύπησε» το ίδιο σημείο τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/3.

Και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιεί τέντα καφετέριας για να εισέλθει ή να εξέλθει από διπλανό κατάστημα εστίασης για να κλέψει ότι βρει. Όπως αναφέρει το agriniopress.gr τα ξημερώματα σήμερα επιχείρησε να ανέβει πάλι από την τέντα της καφετέριας την οποία και έσπασε με αποτέλεσμα να μην συνεχίσει και να αποχωρήσει άπραγος. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες μπήκε στο κατάστημα στη συνέχεια από την είσοδο και προχώρησε σε κλοπή.

Την Δευτέρα, περίπου στη μια μετά τα μεσάνυχτα, η κάμερα τον κατέγραψε ενώ έχει κάνει την κλοπή και επιχειρεί να κατέβει από την τέντα της καφετέριας. Η προσγείωση του είναι κάπως.. ανώμαλη μιας και βρίσκεται στο έδαφος και του πέφτουν κάποια κέρματα τα οποία μαζεύει και στη συνέχεια αποχωρεί.

Επαγγελματίες ζητούν την τιμωρία του δράστη μιας και φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί, παρόλα αυτά όμως, όπως λένε, κυκλοφορεί ελεύθερος. Ζητούν ακόμη πιο συχνές περιπολίες και ελέγχους στο κέντρο, καταγγέλλοντας συνεχή κρούσματα παραβατικότητας με απόπειρες, διαρρήξεις και κλοπές, που έχουν ως συνέπεια την απώλεια χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων αλλά και καταστροφές.

Αγρίνιο Διαρρήκτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Παντελής Τουτουντζής: Ήμασταν ειλικρινείς με τα παιδιά μας, εξηγήσαμε ότι είμαστε μία οικογένεια με δύο μπαμπάδες και το αγκάλιασαν

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones: “Το Ιράν μείωσε τις πυραυλικές επιθέσεις κατά 90%”, λέει το Πεντάγωνο

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Νάντια Κοντογεώργη: Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Αραβικά ΜΜΕ: Οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό Καανί των Φρουρών της Επανάστασης ως κατάσκοπο της Μοσάντ

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

WSJ: “Πάγωμα” ιρανικών περουσιακών στοιχειών εξετάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τέσσερις υπόπτους για κατασκοπεία Εβραίων υπέρ του Ιράν