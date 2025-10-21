Άγνωστος Στρατιώτης: Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή την ώρα ψήφισης της τροπολογίας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ετοιμάζει η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, την ώρα της ψήφισης της τροπολογίας.

Σημειώνεται ότι στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα (21/10) η περίφημη τροπολογία η οποία προβλέπει ποινή φυλάκισης ή πρόστιμο σε όσους παραβιάσουν τους κανόνες για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ενώ παράλληλα ορίζει τις αρμοδιότητες των υπουργείων Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη για το Μνημείο.

Όπως ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα έχει την ευθύνη της φύλαξης και της προστασίας του Μνημείου και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την ευθύνη της φροντίδας.