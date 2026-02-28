Aegean: Ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ισραήλ, το Ιράκ, το Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι προχωρά η AEGEAN, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Ειδικότερα ακυρώνονται οι παρακάτω πτήσεις:
|Ημερομηνία
|Αριθμός πτήσης
|Από
|Προς
|28/2/2026
|A3966
|Αθήνα
|Ερμπίλ
|28/2/2026
|Α3 926
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|28/2/2026
|Α3 927
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|28/2/2026
|Α3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|01/03/2026
|Α3 967
|Ερμπίλ
|Αθήνα
|01/03/2026
|Α3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|01/03/2026
|Α3 926
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|01/03/2026
|A3 927
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|01/03/2026
|A3 922
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|01/03/2026
|Α3 946
|Αθήνα
|Βηρυτός
|01/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|01/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|01/03/2026
|A3 956
|Αθήνα
|Αμπού Ντάμπι
|01/03/2026
|A3 957
|Αμπού Ντάμπι
|Αθήνα
|02/03/2026
|A3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|02/03/2026
|Α3 946
|Αθήνα
|Βηρυτός
|02/03/2026
|A3 947
|Βηρυτός
|Αθήνα
|02/03/2026
|A3 924
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|02/03/2026
|A3 925
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|02/03/2026
|A3 926
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|02/03/2026
|A3 927
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|02/03/2026
|A3 964
|Αθήνα
|Βαγδάτη
|02/03/2026
|Α3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|02/03/2026
|Α3 528
|Λάρνακα
|Τελ Αβίβ
|03/03/2026
|Α3 965
|Βαγδάτη
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 947
|Βηρυτός
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 529
|Τελ Αβίβ
|Λάρνακα
Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.
Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι, για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 10 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.
Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com.
