ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Aegean: Ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ισραήλ, το Ιράκ, το Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

|
THESTIVAL TEAM

Σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι προχωρά η AEGEAN, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα ακυρώνονται οι παρακάτω πτήσεις:

ΗμερομηνίαΑριθμός πτήσηςΑπόΠρος
28/2/2026A3966ΑθήναΕρμπίλ
28/2/2026Α3 926ΑθήναΤελ Αβίβ
28/2/2026Α3 927Τελ ΑβίβΑθήνα
28/2/2026Α3 928ΑθήναΤελ Αβίβ
01/03/2026Α3 967ΕρμπίλΑθήνα
01/03/2026Α3 929Τελ ΑβίβΑθήνα
01/03/2026Α3 926ΑθήναΤελ Αβίβ
01/03/2026A3 927Τελ ΑβίβΑθήνα
01/03/2026A3 922ΑθήναΤελ Αβίβ
01/03/2026Α3 946ΑθήναΒηρυτός
01/03/2026A3 958 ΑθήναΝτουμπάι
01/03/2026A3 959ΝτουμπάιΑθήνα
01/03/2026A3 956ΑθήναΑμπού Ντάμπι
01/03/2026A3 957Αμπού ΝτάμπιΑθήνα
02/03/2026A3 929Τελ ΑβίβΑθήνα
02/03/2026Α3 946ΑθήναΒηρυτός
02/03/2026A3 947ΒηρυτόςΑθήνα
02/03/2026A3 924ΑθήναΤελ Αβίβ
02/03/2026A3 925Τελ ΑβίβΑθήνα
02/03/2026A3 926ΑθήναΤελ Αβίβ
02/03/2026A3 927Τελ ΑβίβΑθήνα
02/03/2026A3 964ΑθήναΒαγδάτη
02/03/2026Α3 928ΑθήναΤελ Αβίβ
02/03/2026Α3 528ΛάρνακαΤελ Αβίβ
03/03/2026Α3 965ΒαγδάτηΑθήνα
03/03/2026Α3 947ΒηρυτόςΑθήνα
03/03/2026Α3 929Τελ ΑβίβΑθήνα
03/03/2026Α3 529Τελ ΑβίβΛάρνακα

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι, για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 10 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com.

