Αδέσποτα ζώα στη Θεσσαλονίκη: Χαμηλά ποσοστά στειρώσεων, ανεπαρκείς χρηματοδοτήσεις – Τι δείχνει έρευνα

Χαμηλά ποσοστά στειρώσεων, περιορισμένη χρηματοδότηση και έλλειψη κτηνιατρικής φροντίδας για τα αδέσποτα ζώα στη Θεσσαλονίκη διαπίστωσε ομάδα εθελοντών που συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποίησε ο Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας- Θράκης «Εσαεί εν Ροή».

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος του Οργανισμού Ελένη Καβαζίδου, τον περασμένο Δεκέμβριο, 16 εθελοντές από τη Σερβία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Κίνα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τα άστεγα ζώα στη Θεσσαλονίκη και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό γύρω από αυτό το ζήτημα.

«Στο πλαίσιο του έργου Skyrthalia vol. II – Pawsitive Parks, οι εθελοντές μετέβησαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης εντοπίζοντας αδέσποτα, πήραν συνεντεύξεις από άτομα της τοπικής αυτοδιοίκησης και μέλη φιλοζωικών οργανώσεων καθώς και από κτηνιάτρους. Παράλληλα, φωτογράφισαν ζώα ντύνοντας με τις εικόνες τους ένα ημερολόγιο, έδωσαν παραστάσεις σε δύο σχολεία, διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση και διένειμαν φυλλάδια με πληροφοριακό υλικό στους δρόμους».

Ανεπαρκείς χρηματοδοτήσεις

Οπως αναφέρεται στην έρευνα των εθελοντών, στα αδέσποτα ζώα διαπιστώνονται αθεράπευτοι τραυματισμοί, χρόνιες ασθένειες, εκτεταμένη παρουσία παρασίτων και ανεξέλεγκτοι αναπαραγωγικοί κύκλοι. Προκύπτει επίσης ότι τα υπάρχοντα κτηνιατρεία, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν λόγω κόστους και περιορισμένης προσβασιμότητας για τα αδέσποτα και οι νομικές ευθύνες για την ευζωία των ζώων, συχνά υπονομεύονται από άνισες επιχειρησιακές δυνατότητες και ασυνεπή χρηματοδότηση μεταξύ των δήμων.

«Η καθημερινή παρατήρηση αποκαλύπτει χρόνια κατάγματα, ανοιχτά τραύματα, χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και υψηλά φορτία παρασίτων – σαφείς ενδείξεις ανεπαρκούς κτηνιατρικής ανταπόκρισης. Η εκτεταμένη παρουσία παρασίτων (ψύλλοι, τσιμπούρια, σκουλήκια) στα αδέσποτα αποτελεί σημαντικό ζωονοσογόνο κίνδυνο, υπογραμμίζοντας τις επιπτώσεις του κενού κτηνιατρικής φροντίδας στη δημόσια υγεία» τονίζεται στη σχετική έρευνα. Προκύπτει επίσης ότι, παρά την ύπαρξη εθνικών προγραμμάτων, όπως το «’Αργος», που χρηματοδοτούν τη φροντίδα των αδέσποτων, η ικανότητα εφαρμογής σε δημοτικό επίπεδο παραμένει κρίσιμη πρόκληση. Όσο για το υφιστάμενο Δημοτικό Κτηνιατρείο Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες, ωστόσο απαιτείται ενίσχυση για να καλυφθεί αποτελεσματικά το ευρύτερο κενό φροντίδας.

Το «ταβάνι του εθελοντισμού»

Σύμφωνα με την έρευνα, η υπερβολική εξάρτηση από εθελοντές οδηγεί σε εξουθένωση και περιορίζει τη φροντίδα λόγω έλλειψης χρόνου, χρημάτων και μέσων μεταφοράς για τραυματισμένα ζώα. Η υψηλού κόστους και επείγουσα κτηνιατρική φροντίδα για αδέσποτα, συχνά οδηγεί σε επιλογές βάσει οικονομικής δυνατότητας και όχι πραγματικής ανάγκης, αφήνοντας πολλές κρίσιμες περιπτώσεις χωρίς θεραπεία.

Αναφορικά με τη διατροφή των αδέσποτων, οι φτωχές δίαιτες (ξηρά τροφή, ψωμί ή απορρίμματα) συμβάλλουν σε εξασθενημένο ανοσοποιητικό, οδοντικά προβλήματα και πιο αργή ανάρρωση, αυξάνοντας τη ζήτηση για κτηνιατρική φροντίδα.

Οι εθελοντές προτείνουν να δημιουργηθεί ένα ταμείο για κρίσιμες κτηνιατρικές υπηρεσίες προκειμένου να καλύπτονται κατάγματα, βαθιά τραύματα, επείγουσες λοιμώξεις, έκτακτες στειρώσεις σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, θεραπείες παρασίτων και εκστρατείες εμβολιασμού.

Επιπλέον, προτείνονται κινητές Κτηνιατρικές Μονάδες για παροχή φροντίδας απευθείας στον χώρο όπου βρίσκονται τα ζώα, θεσμικές συνεργασίες με κτηνιατρικές σχολές και εκστρατείες πρόληψης με εμβολιασμούς και έλεγχους παρασίτων.

«Παρά τις αξιέπαινες προσπάθειες εθελοντών και φιλοζωικών οργανώσεων, το μέγεθος του προβλήματος απαιτεί ολοκληρωμένη και συντονισμένη δράση – συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης προγραμμάτων στειρώσεων, της ενίσχυσης της νομικής εφαρμογής, της αυξημένης υποστήριξης από τους δήμους, της εκπαίδευσης του κοινού και της παροχής θεσμικών πόρων» σημειώνεται συμπερασματικά.

Green Friday

Με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων της καμπάνιας για τα αδέσποτα ζώα, ο δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Οργανισμό Μακεδονίας – Θράκης «Εσαεί εν Ροή», διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα εκδήλωση στο πλαίσιο της Green Friday στον αύλειο χώρο της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας ( Βίλα Μορντώχ – Βασ. Όλγας 162 – 25ης Μαρτίου 24). Στην εκδήλωση θα μοιραστούν, μεταξύ άλλων, φυλλάδια με πρακτικές οδηγίες για την προστασία των ζώων, θα γίνει κοπή βασιλόπιτας για το κοινό και στους τυχερούς των φλουριών θα δοθούν 10 ημερολόγια, θα γίνουν δράσεις οικολογικής και φιλοζωικής ευαισθητοποίησης και σεμινάριο πρώτων βοηθειών για τα ζώα.