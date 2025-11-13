Αχαΐα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 3χρονο Ανδρέα – Η μοιραία βόλτα με τον θείο του που του στοίχισε τη ζωή

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τα Σπάτα Αχαΐας και ολόκληρη τη Δυτική Αχαΐα, καθώς σήμερα συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον μικρό Ανδρέα, το 3χρονο αγγελούδι που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης.

Η κηδεία του παιδιού τελείται μέσα σε βουβό πόνο, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ο μικρός Ανδρέας δεν θα είναι πια ανάμεσά τους. Οι γονείς του, οι δύο μικρές αδελφούλες του, οι παππούδες και ολόκληρο το χωριό βιώνουν ανείπωτη οδύνη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος θείος του παιδιού είχε αναλάβει να το προσέχει, καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι. Κρατώντας τον μικρό στην αγκαλιά του, περπατούσαν στην άκρη του δρόμου, όταν ο θείος φαίνεται να χτύπησε στη γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας πάτησε πάνω στον τοίχο, από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και τον μικρό Ανδρέα.

Το σημείο όπου έγινε το δυστύχημα είναι ένα επικίνδυνο κατηφορικό σημείο, όπου ο δρόμος του χωριού συναντά έναν τοίχο σπιτιού ύψους άνω των δύο μέτρων.

Ο νεαρός άνδρας, συγκλονισμένος από το συμβάν, φέρεται να είπε αργότερα:

«Πήρα το παιδί από το σπίτι του παππού για να πάμε βόλτα. Τον Αντρίκο τον είχα σαν παιδί μου… Παίζαμε, γλίστρησα και πέσαμε. Καλύτερα να πέθαινα εγώ.»

Οι παππούδες του παιδιού τον μετέφεραν αρχικά στα Καραΐικα Δυτικής Αχαΐας, όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Εκεί, οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη επί 40 λεπτά για να τον επαναφέρουν, ωστόσο ο μικρός Ανδρέας υπέστη ανακοπή και έφυγε από τη ζωή τρεισήμισι ώρες μετά το ατύχημα.

Ο 25χρονος θείος του, που τραυματίστηκε επίσης, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας και συνελήφθη, ωστόσο με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.