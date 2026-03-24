Αχαΐα: Οδηγός λεωφορείου με μαθητές κατέβασε ανήλικη στη μέση του δρόμου

Οδηγός λεωφορείου, το οποίο μετέφερε τους μαθητές του Πανοράματος Αχαΐας στο σχολείο τους φέρεται να κατέβασε μία ανήλικη στη μέση του δρόμου, καθώς είχε ξεχάσει την κάρτα της. Τη σχετική καταγγελία έκανε η μητέρα του κοριτσιού την Τρίτη (24.03.2026).

Όπως μεταδίδει το patrapress.gr, η μητέρα της μαθήτριας στην Αχαΐα καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, ότι κανένας οδηγός λεωφορείου δεν έχει το δικαίωμα να αφήνει ένα ανήλικο παιδί στον δρόμο.

Αφού ζητά από τους αρμόδιους να λάβουν μέτρα ώστε τέτοιες συμπεριφορές να μην ξανά συμβούν, σημειώνει ότι παρόμοια περιστατικά με μαθητές έχουν γίνει επανειλημμένα.

«Συνέβη ένα απαράδεκτο γεγονός, για τα δικά μου δεδομένα και θέλω να πιστεύω και για τα δεδομένα πολλών γονιών.

Οδηγός λεωφορείου, που μετέφερε τους μαθητές του Πανοράματος στο σχολείο τους, θεώρησε σωστό να κατεβάσει την κόρη μου από το λεωφορείο, ένα ανήλικο παιδί για τον λόγο ότι είχε ξεχάσει την κάρτα της.

Θέλω να μου πει ο κύριος αυτός ή όποιος άλλος είναι υπεύθυνος, αν το παιδί του ήταν στην θέση του δικού μου, αν θα του άρεσε η αντιμετώπιση αυτή.
Μεταφέρετε καθημερινά τα παιδιά μας και γνωρίζεται ή έστω μπορείτε να ενημερωθείτε αν έχουν κάρτες κι αν είναι σε ισχύ κα όχι να τα παρατάτε στο δρόμο ανήλικα παιδιά.
Να σημειώσω ότι έχουν ξανά γίνει παρόμοια περιστατικά με ανήλικα παιδιά.

Κανένας οδηγός, λοιπόν, δεν έχει το δικαίωμα να αφήνει ένα ανήλικο παιδί στον δρόμο.
Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι κύριε οδηγέ να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την κάρτα ή το εισιτήριο του παιδιού κι όχι εις βάρος της σωματικής και ψυχολογικής ασφάλειας ενός παιδιού.

Ζητώ, από τους αρμόδιους να λάβουν μέτρα ώστε τέτοιες συμπεριφορές να μην ξανασυμβούν.

Τα παιδιά μας αξίζουν σεβασμό και προστασία…», καταλήγει στην καταγγελία της η μητέρα της ανήλικης μαθήτριας.

