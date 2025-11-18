Αχαΐα: “Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε τρέλα με την γουρούνα” λέει συγγενής του 25χρονου και του 3χρονου που σκοτώθηκε

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου του 3χρονου στη Δυτική Αχαΐα, που έχασε τη ζωή του πέφτοντας, μαζί με τον 25χρονο θείο του, από ύψος περίπου 2 μέτρων.

Μαρτυρίες οδήγησαν, στο να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τον θάνατο του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα. Ενώ στην αρχή ο θείος του παιδιού είπε ότι επρόκειτο για ατύχημα στη μάντρα, τελικά οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια τους, απέδειξαν ότι ο 3χρορνος πέθανε μετά από τροχαίο με «γουρούνα» που οδηγούσε ο 25χρονος.

Η αρχική εκδοχή έλεγε πως ο θείος κρατούσε στα χέρια του το παιδί, χτύπησε σε γωνία στο κάτω μέρος του μπαλκονιού με αποτέλεσμα να του φύγει το παιδί από τα χέρια, να πέσει στη μάνδρα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Παράλληλα, πληροφορίες του “Live News” ανέφεραν πως η έρευνα των Αρχών και η ομολογία του θείου, κατέδειξαν πως το παιδάκι ήταν σε «γουρούνα» που οδηγούσε ο θείος και το κακό δεν άργησε να έρθει.

«Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε “τρέλα” με την “γουρούνα”, και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα. Πίστεψαν όλοι πως ήταν ένα απλό τροχαίο και θα γινόταν καλά το παιδί αλλά δεν ήταν έτσι. Ο θείος από τις τύψεις δεν μπορούσε να ησυχάσει και πήγε και τα είπε στις Αρχές. Όσο για την “γουρούνα”, την έκρυψαν σε ένα μαντρί απλά επειδή ακόμα δεν είχε γίνει η μεταβίβαση», λένε συγγενείς της οικογένειας.

Στο MEGA μίλησε αποκλειστικά συγγενής της οικογένειας, αναφέροντας:

«Το παιδί “έφυγε”, δεν ρώτησα τίποτα άλλο εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ό,τι μου λένε λέω, μπορεί και να υπάρχει η “γουρούνα” και να μην υπάρχει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω. Άμα έχουν παραδεχτεί θα είναι έτσι όπως τα λέτε, όταν υπάρχει η αλήθεια δεν κρύβεται.

Καταρχήν πήγε μέσα στην Αστυνομία αυτός. Ο αδερφός μου είπε τον είδε να πέφτει, έδωσε μία εικόνα που είπαν εκεί στα κανάλια και είπε ότι εγώ πήρα το παιδί και έφυγα, ότι αφού είχε βαρέσει το παιδί τον φωνάξανε και “βούτηξε” το παιδί με το αυτοκίνητο και έφυγε».