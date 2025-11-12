Αχαΐα: Ο 25χρονος χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με τον 3χρονο Ανδρέα από ύψος 2 μέτρων

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με θύμα τον 3χρονο Ανδρέα στη Δυτική Αχαΐα που έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Δευτέρας (11/11).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η πτώση από ύψος 2 μέτρων από τη μάντρα που ήταν σαν πεζοδρόμιο σημειώθηκε όταν ο 25χρονος που κρατούσε αγκαλιά το αγόρι χτύπησε σε μια γωνιά μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε στο κενό κρατώντας αγκαλιά το 3χρονο αγόρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 25χρονος που είναι θείος του παιδιού είχε πάρει το παιδί για να το πάει μια βόλτα από το σπίτι της οικογένειας επειδή ήταν ανήσυχο.

Όπως έχει γίνει γνωστό το παιδί έπεσε με το κεφάλι με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το παιδί διακομίστηκε βαριά τραυματισμένο στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το αγοράκι υπέστη ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την ΚΑΡΠΑ που διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός συγγενής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνελήφθη από τις αρχές.

Η κηδεία του παιδιού θα γίνει αύριο (13/11) το πρωί, στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Ανδρέα

Ο θάνατος του 3χρονου Ανδρέα έχει σκορπίσει ανείπωτο πόνο σε όλους όσοι τον γνώριζαν – αλλά και σε όσους είδαν το φωτεινό του χαμόγελο μέσα από τις φωτογραφίες που πλημμύρισαν το διαδίκτυο.

«Δεν είμαστε καλά, ζούμε έναν εφιάλτη… Οι γονείς του Ανδρέα είναι κομμάτια… Ήταν ένα παιδάκι γεμάτο ζωή, αθωότητα και χαρά που η μοίρα θέλησε να φύγει πρόωρα αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό και μια σιωπή που πονάει… Πραγματικά είναι αδιανόητο…» λέει στο protothema.gr ο θείος του μικρού Ανδρέα.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους που γνωρίζουν την οικογένεια,οι γονείς του τρίχρονου αγοριού πάλευαν καθημερινά για το καλύτερο μεγαλώνοντας με αγάπη και φροντίδα τα τρία τους παιδιά – δύο κορίτσια και τον μικρό τους γιο. Μια οικογένεια αγαπητή όχι μόνο στα Σπάτα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας που τους συνδέουν ισχυροί δεσμοί συγγένειας και φιλίας