7th Rosé Grand Tasting @Thessaloniki: Έρχεται η πιο “κεφάτη” γευστική δοκιμή της χρονιάς

THESTIVAL TEAM

H Wine Plus ετοιμάζει και φέτος τη Rosé Grand Tasting @Thessaloniki. Η πιο ‘κεφάτη’ γευστική δοκιμή της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 (16:00 – 22:00), στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.

Η πραγματικά ‘μεγάλη’ γευστική δοκιμή που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στα ροζέ κρασιά, συνάντησε από την πρώτη της υλοποίηση, το 2019, το έντονο ενδιαφέρον των οινόφιλων και των επαγγελματιών της Βόρειας Ελλάδας. Τα φωτεινά χαμόγελα και τα θετικά σχόλια των χιλιάδων επισκεπτών που παρευρέθηκαν στις έξι RGT που διοργανώσαμε μέχρι τώρα, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την ικανοποίηση όλων των παρευρισκόμενων, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία το ετήσιο ροζέ rendez-vous μας.

Έτσι, στην 7th Rosé Grand Tasting @Thessaloniki θα σας περιμένουν δεκάδες ροζέ κρασιά, εκπρόσωποι των κυριότερων ελληνικών ροζέ ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων, ποικιλιών αμπέλου, πολλές νέες κυκλοφορίες αλλά και ορισμένες ετικέτες του διεθνούς αμπελώνα. Φρέσκα και δροσιστικά, με ελκυστικό χρώμα και γεύση που ταιριάζει απόλυτα με την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Η διάρθρωση της εκδήλωσης, ως ελευθέρου τύπου/walk around/ pouring γευστική δοκιμή, σας δίνει την ευκαιρία να σερβίρεστε μόνοι σας και την άνεση να δοκιμάσετε όσα και όποια κρασιά θέλετε με την ησυχία σας, κρατώντας σημειώσεις στο δωρεάν διανεμόμενο Wine Plus wine notebook.

Στο Wine IQ, θα σας περιμένουν σύντομες και διασκεδαστικές ερωτήσεις γύρω από τα ροζέ κρασιά. Σας προσκαλούμε να απαντήστε σωστά και να μπείτε στην κλήρωση για ωραία δώρα.

Και στην ενότητα Do you feel lucky? θα λάβετε μέρος σε κληρώσεις φιαλών ροζέ magnum.

Σημειώστε την ημερομηνία και βεβαιωθείτε πως δεν θα χάσετε τη μεγαλύτερη γευστική δοκιμή ροζέ κρασιών στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Rosé Grand Tasting @Thessaloniki πραγματοποιείται από τη Wine Plus με την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων και την υποστήριξη πληθώρας χορηγών.

